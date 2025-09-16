Odgođena predstava

Iz Sremskomitrovačkog pozorišta “Dobrica Milutinović” obavestili su da je predstava “Kompletna istorija pozorišta – ukratko,” kojom je bilo planirano otvaranje nove pozorišne sezone u Sremskoj Mitrovici, otkazana zbog bolesti glumaca.

“Pozorište je živa stvar, ali kada se desi da je život snažniji od pozorišta, moramo da donesemo i ovakvu odluku , i to tek kada su sve mogućnosti da se predstava odigra iscrpljene. Ekipa predstave žele brz oporavak i radujemo se novom terminu njihovog gostovanja u Sremskoj Mitrovici, o čemu ćemo vas, publiko, naše najvažnije, čim pre obavestiti,” saopšteno je iz pozorišta .

Ulaznice kupljene za ovu predstavu mogu se vratiti u sekretarijatu pozorišta u utorak, 16. septembra do 15 časova i istog dana u holu pozorišta od 18 do 21 čas, pri čemu će biti izvršen povrat novca, te molimo gledaoce da prilože fiskalni račun kupovine.

