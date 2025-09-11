Veliki pravoslavni praznik

Pravoslavni hrišćani i Srpska pravoslavna crkva obeležavaju praznik, poznat kao Usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja, uspomenu na smrt proroka, preteče i krstitelja svetog Jovana. Usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja, praznik poznat i kao jesenji Sveti Jovan ili Jovan Glavosek, provodi se u molitvi, uzdržavanju i strogom postu. Ne radi se ništa od teških poslova, ni na njivi, ni u kući. Na ovaj dan, prema predanju, u znak sećanja na Jovanovo stradanje nikako ne treba da se uzimaju oštri predmeti u ruke. Takođe se praktikuje da se ne pije i ne jede ništa što je crvene boje. Zanimljivo je i da se na Usekovanje glave Svetog Jovana Krstitelja tradicionalno bratimi i kumi .