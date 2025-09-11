Regionalno povezivanje (Foto)

preuzeta fotografija

Predsednik Privredne komore Vojvodine, Vladimir Gak, razgovarao je sa drugim sekretarom Ambasade Rumunije u Republici Srbiji, Danijelom Lazar. Kako je objavljeno na Instagram nalogu Komore, na sastanku je istaknuto da postoji prostor za razvijanje jačih ekonomskih odnosa. Rumunija, kao jedan od naših najznačajnijih spoljnotrgovinskih partnera, za Privrednu komoru Vojvodine je veoma značajna, jer smo regionalno povezani sa nekoliko Privrednih komora u Rumuniji, istakao je Gak. Ujedno je uputio poziv potencijalnim privrednicima iz Rumunije za učešće na Regionalnom poslovnom forumu koji će u Privrednoj komori Vojvodine biti održan 20. i 21. novembra 2025. godine.