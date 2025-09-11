Izmenjen režim saobraćaja

Vesti Srbija | September 11, 2025

preuzeta fotografija

Na deonici od petlje Ruma do petlje Pećinci, izmenjen je režim saobraćaja, zbog radova koji podrazumevaju rehabilitaciju kolovoza u smeru ka Šidu. Tokom izvođenja radova 24 časa dnevno, u smeru Beograd – Šid, saobraćaj će se odvijati preticajnom saobraćajnom trakom, dok će vozna i zaustavna saobraćajna traka biti zatvorene za saobraćaj. Na desnoj strani u smeru Šid – Beograd , saobraćaj će se odvijati normalno. Radovi će biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom, navode iz Puteva Srbije.

Povezane objave

Sredstva za nabavku ogrevnog drveta i hrane za izbegle i raseljene (Video)

Javni pozivi za sredstva za stambeno zbrinjavanje izbeglih i interno raseljenih (Video)

Batut: Registrovana 34 slučaja groznice Zapadnog Nila (Video)