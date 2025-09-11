Deca sa Kosova u poseti AP Vojvodini

preuzeta fotografija RTV.RS

Predsednica Pokrajinske vlade, Maja Gojković, pozdravila je srednjoškolce sa Kosova i Metohije koji borave u višednevnoj poseti AP Vojvodini. Gojkovićeva je deci poželela dobrodošlicu u Pokrajinu Vojvodinu, uz poruku da upravo oni nose snagu i budućnost srpskog naroda, te da je važno da znaju da ovde uvek imaju prijatelje, podršku i otvorena vrata. Program posete, boravka i aktivnosti dece školskog uzrasta iz opština na teritoriji Kosova i Metohije, kao i iz Republike Srpske, organizuje Fond za izbegla, raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu, u saradnji s institucijama AP Vojvodine. Deca će imati priliku da obiđu najznačajnije kulturno-istorijske institucije u Novom Sadu i da se upoznaju s bogatom tradicijom i kulturom našeg naroda, stoji na sajtu Pokrajinske vlade.