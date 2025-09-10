Čuvajmo igrališta!

Iz Predškolske ustanove „Pčelica” u Sremskoj Mitrovici saopštili su da se novo dečje igralište koje je postavljeno u objektu „Bubamara” u naselju “Matije Huđi” neprimereno koristi. Kamere su zabeležile da u dvorište ustanove, van radnog vremena, ulaze deca koja nisu polaznici vrtića, dovode se kućni ljubimci, razbacuju stvari i nanosi se šteta na opremi. Apeluju da se mobilijar čuva, jer je namenjen mališanima koji svakodnevno borave u vrtiću. Kako navode iz ustanove, igralište je deo kontinuiranog nastojanja da se unaprede uslovi vaspitno-obrazovnog rada i deci obezbedi sigurno i podsticajno okruženje.