Tvrdoglavi gospodin Bizon

preuzeta fotografija Instagram NP Fruška Gora

Iz nacionalnog parka Fruška gora soopštavaju, tvrdoglavi gospodin Bizon. Naš mužjak Bizon rešio je da pokaže da ima svoju volju. Već danima tim čuvara i stručnjaka pokušava raznim strategijama da ga vrati kući.

Ali naš junak uporno ne sluša i uživa u svojoj avanturi. Molimo vas, ukoliko ga negde spazite, ne prilazite mu i ne uznemiravajte ga. On je snažna i divlja životinja.

Naš tim je stalno na terenu i radi na tome da ga bezbedno vrati u društvo svojih dama. Držite nam palečeve i nama i njemu da se ova mala Bizonova pustolovina završi srećno i bezbedno. Navedeno je na instagram nalogu Fruška gora Nacionalni park.