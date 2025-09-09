Iz nacionalnog parka Fruška gora soopštavaju, tvrdoglavi gospodin Bizon. Naš mužjak Bizon rešio je da pokaže da ima svoju volju. Već danima tim čuvara i stručnjaka pokušava raznim strategijama da ga vrati kući.
Ali naš junak uporno ne sluša i uživa u svojoj avanturi. Molimo vas, ukoliko ga negde spazite, ne prilazite mu i ne uznemiravajte ga. On je snažna i divlja životinja.
Naš tim je stalno na terenu i radi na tome da ga bezbedno vrati u društvo svojih dama. Držite nam palečeve i nama i njemu da se ova mala Bizonova pustolovina završi srećno i bezbedno. Navedeno je na instagram nalogu Fruška gora Nacionalni park.