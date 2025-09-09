Počela 47. kampanja prerade šećerne repe

preuzeta fotografija

Predsednik opštine Pećinci, Siniša Đokić, potpalio je krečnu peć u proizvodnom centru Fabrike šećera Sunoko u Pećincima, čime je zvanično počela 47. kampanja prerade šećerne repe, objavio je sajt pećinci.org.

Đokić je, kako se navodi , tim povodom istakao da je pećinačka šećerana jedan od najznačajnijih prerađivačkih kapaciteta u pećinačkoj opštini koji razvija saradnju sa poljoprivrednim proizvođačima i poželeo rukovodstvu i zaposlenima još jednu uspešnu i profitabilnu kampanju.

Po rečima nadležnih , u fabrici je u planu prerada oko 450.000 tona repe, a ako vremenski uslovi posluže, prerada bi trajala sedamdesetak dana. Ono što je bitno napomenuti, posle 30 godina, je da se do kraja godine u Pećincima šećer ponovo pakuje u pakovanje od jednog kilograma , namenjeno za široku potrošnju, jer se do sada u ovom centru šećer pakovao samo u industrijska pakovanja.