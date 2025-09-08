Saopštenje za javnost

Od sutra radi kancelarija Auto Kodeksa u Pećincima.

Opština Pećinci obaveštava građane da od utorka, 9. septembra, počinje sa radom novootvorena kancelarija autoprevozničkog preduzeća Auto Kodeks, gde će građani moći da kupe mesečne karte za autobuske linije ovog preduzeća i da dobiju sve relevantne informacije o linijama na kojima saobraća.

Kancelarija se nalazi u ulici Jove Neguševića br. 1 (nekadašnja kancelarija Nacionalne službe za zapošljavanje). Radno vreme kancelarije je od 9.00 do 16.00 časova radnim danima, dok će subotom raditi u vremenu od 9.00 do 13.00 časova. Kontakt telefon je 0604345701.

Iz Auto Kodeksa je najavljeno da za mesec septembar putnicima neće biti naplaćivana puna cena mesečnih karata, već da će cena karte biti obračunata u skladu sa preostalim brojem dana u septembru.

