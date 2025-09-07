Okupljanja protiv blokada (Foto/Video)

Aktuelno Vesti Vojvodina | September 7, 2025

U mestima širom Srema održavaju se okupljanja građana koji se protive blokadama sa kojih je, kao i na prethodnim skupovima poručeno da “blokade ometaju svakodnevno funkcionisanje i da građani žele da se vrate normalnom životu i radu”.

(Redakcija)

Povezane objave

“Fruška gora Wine show” u Čortanovcima (Foto/Video)

“Jesenji dan polja” (Foto/Video)

Mesec u znaku bezbednosti dece u Crvenom krstu Inđije (Foto/Video)