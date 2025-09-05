Saopštenje za javnost

Auto Kodeks objavio red vožnje koji startuje od 8. septembra

Autoprevozničko preduzeće Auto Kodeks objavilo je zvaničan red vožnje po kojem će saobraćati autobusi ovog preduzeća od 8. septembra, na linijama u opštini Pećinci, za koje je ovo preduzeće dobilo dozvolu od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Red vožnje autobusa Auto Kodeksa na linijama u opštini Pećinci možete preuzeti OVDE.

Očekuje se i da kancelarija Auto Kodeksa u Pećincima, gde će građani moći da se informišu o svim detaljima u vezi sa autobuskim linijama i kupovinom mesečnih karata, bude otvorena u ponedeljak, o čemu će Opština Pećinci takođe obavestiti građane putem zvaničnog opštinskog sajta.

Iz Auto Kodeksa najavljuju da će u periodu uhodavanja linija pokazati maksimalnu flaksibilnost prema putnicima koji iz opravdanih razloga nisu bili u mogućnosti da kupe mesečne karte.