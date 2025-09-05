Počinje “Beška Fest” (Video)

U Beški počinje tradicionalna manifestacija „Dani vojvođansko-bavarske kulture – Beška Fest”. Beška Fest se realizuje u saradnji sa partnerskom opštinom Karlshuld iz Bavarske, s ciljem da 13. godinu zaredom promoviše i afirmiše tradiciju, običaje, kulturu i gastronomiju Vojvodine i Bavarske. Reč je o jednoj od najznačajnijih manifestacija na području inđijske opštine, rekao je predsednik Marko Gašić.

Program Beška Festa 2025

Petak, 5. septembar

18:00 – Otvaranje Gastro festivala

18:30 – Nastupi kulturno-umetničkih društava iz: Beške, Inđije, Krčedina i Novih Karlovaca

19:30 – Koncert benda AUSZEIT

20:15 – Nastup benda BLEACH-BUAM-MUSIC

21:30 – Koncert Isaka Šabanovića

23:00 – DJ set – zabava do kasno u noć

Subota, 6. septembar

18:00 – Gastro festival – nastavak

18:30 – Kulturno-umetnička društva – tradicionalni ples i pesme

19:30 – Bend AUSZEIT

20:15 – Bend BLEACH-BUAM-MUSIC

21:00 – Koncert popularnog AMADEUS benda

22:30 – Nastup benda RECOVER