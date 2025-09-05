Počinje “Beška Fest” (Video)

U Beški počinje tradicionalna manifestacija „Dani vojvođansko-bavarske kulture – Beška Fest”. Beška Fest se realizuje u saradnji sa partnerskom opštinom Karlshuld iz Bavarske, s ciljem da 13. godinu zaredom promoviše i afirmiše tradiciju, običaje, kulturu i gastronomiju Vojvodine i Bavarske. Reč je o jednoj od najznačajnijih manifestacija na području inđijske opštine, rekao je predsednik Marko Gašić.
Program Beška Festa 2025
Petak, 5. septembar
18:00 – Otvaranje Gastro festivala
18:30 – Nastupi kulturno-umetničkih društava iz: Beške, Inđije, Krčedina i Novih Karlovaca
19:30 – Koncert benda AUSZEIT
20:15 – Nastup benda BLEACH-BUAM-MUSIC
21:30 – Koncert Isaka Šabanovića
23:00 – DJ set – zabava do kasno u noć
Subota, 6. septembar
18:00 – Gastro festival – nastavak
18:30 – Kulturno-umetnička društva – tradicionalni ples i pesme
19:30 – Bend AUSZEIT
20:15 – Bend BLEACH-BUAM-MUSIC
21:00 – Koncert popularnog AMADEUS benda
22:30 – Nastup benda RECOVER