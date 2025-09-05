Fudbalski vikend pred nama (Video)

Vesti Sport Fudbal | September 5, 2025

Za vikend nas očekuju utakmice u fudbalskim ligama koje se igraju širom Vojvodine i Srema. Raspored je sledeći:

MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE, 7. KOLO:

SUBOTA:
BORAC 1926 ČAČAK – KABEL NOVI SAD
ZEMUN – MAČVA ŠABAC
SMEDEREVO 1924 – RFK GRAFIČAR BEOGRAD
LOZNICA – GFK DUBOČICA LESKOVAC
JEDINSTVO UB – OFK VRŠAC

NEDELJA:
SU DINAMO JUG VRANJE – UŠĆE NOVI BEOGRAD
FAP PRIBOJ – TRAYAL KRUŠEVAC
VOŽDOVAC BEOGRAD – TEKSTILAC ODŽACI

SRPSKA LIGA GRUPA VOJVODINA, 4. KOLO (16.30 ČASOVA):

SUBOTA:
SLOGA ČONOPLJA – MLADOST OMOLJICA 
OFK VRBAS – GFK SLOVEN RUMA 
INĐIJA – HAJDUK DIVOŠ
JEDINSTVO STARA PAZOVA – MLADOST BAČKI JARAK 
SLOBODA DONJI TOVARNIK – OFK KIKINDA 
NAFTAGAS ELEMIR – ŽELEZNIČAR INĐIJA
DINAMO 1945 PANČEVO – OFK BAČKA BAČKA PALANKA

NEDELJA:
OMLADINAC NOVI BANOVCI – VETERNIK 

VOJVOĐANSKA LIGA GRUPA JUG, 4. KOLO (16.30 ČASOVA):

SUBOTA:
INDEX NOVI SAD – SREM SREMSKI MIHALJEVCI 
PODUNAVAC BELEGIŠ – ŠUMAR OGAR
SLOGA TEMERIN – FRUŠKOGORSKI PARTIZAN BUKOVAC
RADNIČKI NOVA PAZOVA – DUNAV STARI BANOVCI

NEDELJA:
BORAC ŠAJKAŠ – RADNIČKI 1910 ŠID
LSK LAĆARAK – TSK TEMERIN
DONJI SREM 2015 PEĆINCI – HAJDUK BEŠKA 
JADRAN GOLUBINCI – JEDINSTVO RUMENKA

SREMSKA LIGA, 4. KOLO (16.30 ČASOVA):

SUBOTA:
1. MAJ RUMA – PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA

NEDELJA:
NAPREDAK POPINCI – PARTIZAN VITOJEVCI
KAMENI AŠANJA – SLOGA VOGANJ
OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE – POLET NOVI KARLOVCI
LJUKOVO – JEDINSTVO RUMA
BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI – SREMAC VOJKA
HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI – BORAC 1925 MARTINCI
ČSK ČORTANOVCI – HAJDUK VIŠNJIĆEVO

MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ISTOK, 3. KOLO (16.30 ČASOVA):

FRUŠKOGORAC KRČEDIN – JEDINSTVO PLATIČEVO
PLANINAC RIVICA – POLET NIKINCI
CAR UROŠ JAZAK – MLADOST BUĐANOVCI
GRANIČAR OBREŽ – HRTKOVCI 
SREMAC DOBRINCI – SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG
SLOGA MARADIK – KRUŠEDOL 
OFK BRESTAČ – KUPINOVO

MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ZAPAD, 3. KOLO (16.30 ČASOVA):

SUBOTA:
BORAC RADENKOVIĆ – OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI

NEDELJA:
OFK BIKIĆ BIKIĆ DO – GRANIČAR ADAŠEVCI
GRANIČAR KUZMIN – TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA
OFK BOSUT – SLOGA 1919 ERDEVIK
FRUŠKOGORAC MANĐELOS – GRANIČAR JAMENA 
NAPREDAK 2021 ŠULJAM – FRUŠKA GORA RUMA
NAPREDAK VAŠICA – JEDINSTVO MOROVIĆ

OPŠTINSKA LIGA RUMA, 2. KOLO (16 ČASOVA):

BORAC STEJANOVCI – JEDINSTVO KRALJEVCI
DONJI PETROVCI – BORAC KLENAK
GRANIČAR GRABOVCI – PSK PUTINCI 
FRUŠKOGORAC MALI RADINCI – NAPREDAK ŽARKOVAC

OPŠTINSKA LIGA INĐIJA-IRIG-STARA PAZOVA, 2. KOLO (16.30 ČASOVA):

RUDAR VRDNIK – SLOGA KRNJEŠEVCI
SU ROMA SREM BELEGIŠ – VOJVODINA NERADIN 
BORAC JARKOVCI – VITEZ SUBOTIŠTE
LOVAC KARLOVČIĆ – DUNAV NOVI SLANKAMEN
27. OKTOBAR ŠATRINCI – SREMAC DEČ

U OVOM KOLU SLOBODAN JE TIM: SLOVEN SIBAČ

GFL SREMSKA MITROVICA, 1. KOLO (17 ČASOVA):

SUBOTA:
MITROS SREMSKA MITROVICA – PLANINAC LEŽIMIR

NEDELJA:
SREMAC JARAK – BORAC VELIKI RADINCI
SLOGA ČALMA – BSK BEŠENOVO
SLOBODA ŠAŠINCI – OFK SPARTA GRGUREVCI

(Redakcija)

