Fudbalski vikend pred nama (Video)

Za vikend nas očekuju utakmice u fudbalskim ligama koje se igraju širom Vojvodine i Srema. Raspored je sledeći:
MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE, 7. KOLO:
SUBOTA:
BORAC 1926 ČAČAK – KABEL NOVI SAD
ZEMUN – MAČVA ŠABAC
SMEDEREVO 1924 – RFK GRAFIČAR BEOGRAD
LOZNICA – GFK DUBOČICA LESKOVAC
JEDINSTVO UB – OFK VRŠAC
NEDELJA:
SU DINAMO JUG VRANJE – UŠĆE NOVI BEOGRAD
FAP PRIBOJ – TRAYAL KRUŠEVAC
VOŽDOVAC BEOGRAD – TEKSTILAC ODŽACI
SRPSKA LIGA GRUPA VOJVODINA, 4. KOLO (16.30 ČASOVA):
SUBOTA:
SLOGA ČONOPLJA – MLADOST OMOLJICA
OFK VRBAS – GFK SLOVEN RUMA
INĐIJA – HAJDUK DIVOŠ
JEDINSTVO STARA PAZOVA – MLADOST BAČKI JARAK
SLOBODA DONJI TOVARNIK – OFK KIKINDA
NAFTAGAS ELEMIR – ŽELEZNIČAR INĐIJA
DINAMO 1945 PANČEVO – OFK BAČKA BAČKA PALANKA
NEDELJA:
OMLADINAC NOVI BANOVCI – VETERNIK
VOJVOĐANSKA LIGA GRUPA JUG, 4. KOLO (16.30 ČASOVA):
SUBOTA:
INDEX NOVI SAD – SREM SREMSKI MIHALJEVCI
PODUNAVAC BELEGIŠ – ŠUMAR OGAR
SLOGA TEMERIN – FRUŠKOGORSKI PARTIZAN BUKOVAC
RADNIČKI NOVA PAZOVA – DUNAV STARI BANOVCI
NEDELJA:
BORAC ŠAJKAŠ – RADNIČKI 1910 ŠID
LSK LAĆARAK – TSK TEMERIN
DONJI SREM 2015 PEĆINCI – HAJDUK BEŠKA
JADRAN GOLUBINCI – JEDINSTVO RUMENKA
SREMSKA LIGA, 4. KOLO (16.30 ČASOVA):
SUBOTA:
1. MAJ RUMA – PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA
NEDELJA:
NAPREDAK POPINCI – PARTIZAN VITOJEVCI
KAMENI AŠANJA – SLOGA VOGANJ
OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE – POLET NOVI KARLOVCI
LJUKOVO – JEDINSTVO RUMA
BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI – SREMAC VOJKA
HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI – BORAC 1925 MARTINCI
ČSK ČORTANOVCI – HAJDUK VIŠNJIĆEVO
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ISTOK, 3. KOLO (16.30 ČASOVA):
FRUŠKOGORAC KRČEDIN – JEDINSTVO PLATIČEVO
PLANINAC RIVICA – POLET NIKINCI
CAR UROŠ JAZAK – MLADOST BUĐANOVCI
GRANIČAR OBREŽ – HRTKOVCI
SREMAC DOBRINCI – SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG
SLOGA MARADIK – KRUŠEDOL
OFK BRESTAČ – KUPINOVO
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ZAPAD, 3. KOLO (16.30 ČASOVA):
SUBOTA:
BORAC RADENKOVIĆ – OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI
NEDELJA:
OFK BIKIĆ BIKIĆ DO – GRANIČAR ADAŠEVCI
GRANIČAR KUZMIN – TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA
OFK BOSUT – SLOGA 1919 ERDEVIK
FRUŠKOGORAC MANĐELOS – GRANIČAR JAMENA
NAPREDAK 2021 ŠULJAM – FRUŠKA GORA RUMA
NAPREDAK VAŠICA – JEDINSTVO MOROVIĆ
OPŠTINSKA LIGA RUMA, 2. KOLO (16 ČASOVA):
BORAC STEJANOVCI – JEDINSTVO KRALJEVCI
DONJI PETROVCI – BORAC KLENAK
GRANIČAR GRABOVCI – PSK PUTINCI
FRUŠKOGORAC MALI RADINCI – NAPREDAK ŽARKOVAC
OPŠTINSKA LIGA INĐIJA-IRIG-STARA PAZOVA, 2. KOLO (16.30 ČASOVA):
RUDAR VRDNIK – SLOGA KRNJEŠEVCI
SU ROMA SREM BELEGIŠ – VOJVODINA NERADIN
BORAC JARKOVCI – VITEZ SUBOTIŠTE
LOVAC KARLOVČIĆ – DUNAV NOVI SLANKAMEN
27. OKTOBAR ŠATRINCI – SREMAC DEČ
U OVOM KOLU SLOBODAN JE TIM: SLOVEN SIBAČ
GFL SREMSKA MITROVICA, 1. KOLO (17 ČASOVA):
SUBOTA:
MITROS SREMSKA MITROVICA – PLANINAC LEŽIMIR
NEDELJA:
SREMAC JARAK – BORAC VELIKI RADINCI
SLOGA ČALMA – BSK BEŠENOVO
SLOBODA ŠAŠINCI – OFK SPARTA GRGUREVCI
(Redakcija)