Menja se režim saobraćaja

preuzeta fotografija

Od petka, 5. septembra, na deonici od petlje Ruma do petlje Pećinci biće izmenjen režim saobraćaja, saopštili su iz „Puteva Srbije”. Radovi podrazumevaju sanaciju kolovoza u smeru ka Šidu. Za potrebe izvođenja radova, vozna i zaustavna saobraćajna traka biće zatvorene 24 časa dnevno. Saobraćaj će se odvijati preticajnom trakom i biće preusmeren u kolovoznu traku suprotnog smera. Iz „Puteva Srbije” ističu da će radovi biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom, kako bi se obezbedila bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Za sada nije precizirano do kada će radovi biti završeni, pa se vozačima savetuje dodatni oprez i praćenje postavljene signalizacije.