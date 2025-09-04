Menja se režim saobraćaja

Od petka, 5. septembra, na deonici od petlje Ruma do petlje Pećinci biće izmenjen režim saobraćaja, saopštili su iz „Puteva Srbije”. Radovi podrazumevaju sanaciju kolovoza u smeru ka Šidu. Za potrebe izvođenja radova, vozna i zaustavna saobraćajna traka biće zatvorene 24 časa dnevno. Saobraćaj će se odvijati preticajnom trakom i biće preusmeren u kolovoznu traku suprotnog smera. Iz „Puteva Srbije” ističu da će radovi biti obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom, kako bi se obezbedila bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Za sada nije precizirano do kada će radovi biti završeni, pa se vozačima savetuje dodatni oprez i praćenje postavljene signalizacije.