Podrška za proslavu “Dva veka Matice Srpske”

Pokrajinska vlada donela je odluku da sredstvima tekuće budžetske rezerve u iznosu od 20 miliona dinara pruži podršku Matici srpskoj za realizaciju proslave „Dva veka Matice srpske”, koja je planirana za 2026. godinu, kada će se navršiti tačno dva veka od nastanka te kulturno-istorijske i naučne ustanove. Nedavno je održana sednica Počasnog odbora Matice srpske, kojoj je prisustvovao i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Tom prilikom istakao je da je Matica srpska stub duhovnog i kulturnog trajanja srpskog naroda, posebno naglasivši njen nemerljiv doprinos očuvanju jezika i tradicije, kao i ulogu koju je imala u stvaranju temelja savremene srpske kulture. Prema oceni Počasnog odbora Matice srpske, obeležavanje dva veka postojanja te ustanove biće događaj koji će ostaviti dubok i trajan trag u kulturnoj istoriji Srbije.