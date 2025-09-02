Izmena režima saobraćaja

preuzeta fotografija

Do 01.11.2025. godine, na snazi je izmena režima saobraćaja na državnom putu I B reda broj 19, deonica Kuzmin (Sr. Mitrovica) – granica SRB/BiH (Sremska Rača), zbog izvođenja radova na izgradnji novog graničnog prelaza na državnom putu I A reda broj 7. Za vreme izvođenja radova postavljena je signalizacija koja blagovremeno upozorava na opasnost zbog spajanja sporednog puta sa državnim putem i na suženje kolovoza. Učesnici u saobraćaju trebalo bi da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, navode iz Puteva Srbije. Takođe, do 10.09.2025. godine, u toku svetlog dela dana, produžavaju se radovi na redovnom održavanju (košenje trave u razdelnom pojasu) na državnom putu I A reda broj 3, deonica Dobanovci – Šid, u oba smera. U zoni radova, za saobraćaj, zatvorena je preticajna saobraćajna traka u dužini do 5 km. Radovi su obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.