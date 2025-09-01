Zaključen prvi SPOT ugovor za novi rod kukuruza. A cena? (Video)

preuzeta fotografija

Nedelju za nama na Produktnoj berzi obeležio je prvi SPOT ugovor za novi rod kukuruza. Cene kukuruza, pšenice i sojinog zrna zabeležile su pad, dok su cene stočnog ječma i suncokreta više u odnosu na prošlonedeljne. Preko Produktne berze prometovano je 1.800 tona robe, finansijske vrednosti 49.974.750,00 dinara.

Tržište kukuruza, tokom čitave nedelje, karakterisala je povećana ponuda, dok je interesovanje kupaca za ovom žitaricom bilo slabo izraženo. Ovakav odnos ponude i tražnje pomerao je cenu na niže. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 25,00 do 27,00 din/kg bez PDV-a, u zavisnosti od analize na aflatoksin. Ponder cena iznosila je 25,83 din/kg bez PDV-a (28,42 din/kg sa PDV-om), pokazujući pad od 4,63 odsto u odnosu na prethodnu nedelju.

Na samom kraju radne nedelje, zaključen je prvi SPOT ugovor za novi rod kukuruza, vlaga do 16 odsto, po ceni od 24,50 din/kg bez PDV-a.

Blagi pad cene pšenice

Na tržištu pšenice primetna je bila povećana tražnja za hlebnim zrnom sa 11- 12 odsto proteina. Na strani ponude, usled nezadovoljstva trenutnom tržišnom cenom, nije bilo većih količina ove žitarice. Na smanjen obim prometa uticao je i disparitet ponude i tražnje.

Robno-berzanski ugovori za pšenicu zaključeni su po ceni od 20,50 do 20,60 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 20,54 din/kg bez PDV-a (22,59 din/kg sa PDV-om). U odnosu na prethodnu sedmicu, cena pšenice zabeležila je pad od 0,28 odsto.

Po jedan ugovor za soju i suncokret

Kada je u pitanju sojino zrno, smenjivali su se periodi izuzetno slabe tražnje i potpunog izostanka interesovanja kupaca. Zaključen je jedan berzanski ugovor po ceni od 52,00 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta (57,20 din/kg sa PDVom).

Početak nedelje na tržištu ječma protekao je mirno. Od sredine nedelje došlo je povećanja cena na strani ponude, a berzanski ugovor zaključen je na cenovnom nivou od 20,70 din/kg bez PDV-a (22,77 din/kg sa PDV-om). Trgovana cena za ječam sa nižom hektolitarskom masom (hl 60kg) iznosila je od 20,50 do 20,70 din/kg bez PDV-a.

Na tržištu suncokreta još uvek se ne beleže veće količine operativne robe. Kako je nedelja odmicala na strani tražnje cena je bila u porastu, a zbog slabe ponude zaključen je samo jedan berzanski ugovor po ceni od 53,08 din/kg (453 eur/t) bez PDV-a, pokazujući rast cene od 1,75 odsto. Od veštačkih đubriva, prometovan je NPK 16:16:16 u pakovanju 25/1 po ceni od 57,00 din/kg (485 eur/t) bez PDV-a.

Pregled ponuđenih i zaključenih količina, kao i raspon ponuđenih i zaključenih cena poljoprivrednih proizvoda u posmatranom periodu, dati su u sledećoj tabeli:

Produktna berza od 25. do 29. avgusta

