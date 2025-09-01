Uredba o maržama u trgovini stupila na snagu

Danas je stupila na snagu Uredba koja će važiti šest meseci, a odnosi se na marže koje će biti ograničene na najviše 20 procenata za proizvode svrstane u 23 kategorije. Podsećanja radi, Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici Uredbu o posebnim uslovima za obavljanje trgovine za određene vrste robe, kojom se u trgovinskim lancima ograničavaju marže na osnovne životne namirnice i drugu robu od značaja za snabdevanje građana. Cilj usvajanja Uredbe je zaštita tržišta, odnosno sprečavanje prekomernog rasta cena robe od velikog značaja za snabdevanje građana, saopšteno je nakon sednice Vlade.

