Regresiranje troškova prevoza učenika

Odeljenje za društvene delatnosti Opštinske uprave opštine Pećinci objavilo je Rešenje o priznavanju prava na regresiranje troškova prevoza učenika srednjih škola za školsku 2025/2026. godinu, koji su to pravo ostvarili po Javnom pozivu od 1. avgusta ove godine. Po završenom Javnom pozivu, zaključno sa 21. avgustom tekuće godine, pristiglo je ukupno 113 zahteva. Nakon uvida u podnetu dokumentaciju utvrđeno je da 108 učenika ispunjava uslove iz Javnog poziva, stoji na sajtu O. Pećinci, gde se može i pogledati Rešenje, tj. koji su učenici ostvarili, gore navedeno pravo.