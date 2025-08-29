Letnji užitak na bazenima i reci Savi

Građani poslednje dane sa visokim temperaturama najčešće koriste za osveženje na bazenima i reci Savi. Na Pećinačkom bazenu danas sve posetioce očekuje besplatan ulaz do 19 časova.

Sezona na Mitrovačkoj plaži trajaće do 10. septembra, pa je ovo prilika da se još nekoliko dana uživa na reci. Posetiocima su na raspolaganju ležaljke i suncobrani, dečiji mobilijar, kao i kafići i restorani gde mogu da se osveže i predahnu uz piće ili obrok. Sezona na Indjijskom bazenu ove godine je zvanično završena, a zabeležen je rekordan broj posetilaca, što pokazuje da su građani rado koristili ovu oazu za letnji odmor i osveženje.