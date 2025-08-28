Saopštenje za javnost

preuzeta fotografija

Opština Pećinci obaveštava građane da će autoprevozničko preduzeće Autokodeks, kojem je rešenjem Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, dozvoljeno da privremeno obavlja međumesni prevoz na teritoriji Pećinačke opštine. Na autobuskim linijama koje su oduzete autoprevozniku Lasta zbog neobavljanja usluga prevoza na registrovanim linijama, prevoz će početi da se obavlja od 8. septembra. U međuvremenu, preduzeće Autokodeks će otvoriti kancelariju u Pećincima, preko koje će građani koji zbog posla ili školovanja putuju prema Beogradu moći da dobiju sve relevantne informacije o autobuskim linijama, kao i da izvrše kupovinu mesečne karte. Informacije se nalaze na sajtu opštine Pećinci.