Gak sa predsednikom PKI Šekibom Avdagićem

preuzeta fotografija

Predsednik Privredne komore Vojvodine, Vladimir Gak, razgovarao je u Istanbulu sa predsednikom Privredne komore, Šekibom Avdagićem. Istakli su mogućnosti saradnje u oblastima poljoprivrede, turizma, IT sektora i automobilske industrije. Predstavili su potencijale AP Vojvodine i pozvali potencijalne investitore da prisustvuju Regionalnom poslovnom forumu koji organizuju 20. i 21. novembra u Privrednoj komori Vojvodine. Istakao je predsednik Gak i dodao da je Republika Turska jedan od značajnijih spoljnotrgovinskih partnera Republike Srbije. Privredna komora Istanbula druga je najveća svetska komora sa preko 800.000 članova, a poseban značaj iskazuju za regionalno povezivanje i saradnju.