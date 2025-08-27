Višestrana zadržavanja na graničnim prelazima

Kako se bliži kraj avgusta i sezona godišnjih odmora, pojačan je intenzitet saobraćaja na graničnim prelazima, pa se beleže duža zadržavanja, posebno za putnička vozila. Na Batrovcima putnička vozila čekaju oko tri sata, dok su zadržavanja za teretna vozila i do šest sati. Na prelazu Šid-Tovarnik teretna vozila čekaju oko dva sata, a na Sremskoj Rači zadržavanja su oko jednog sata. Auto-moto savez Srbije apeluje na sve vozače da prate informacije o stanju na graničnim prelazima i poštuju saobraćajne propise, kako bi putovanje proteklo bezbedno.