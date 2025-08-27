Privremena obustava saobraćaja

preuzeta fotografija

U četvrtak, 28. avgusta, i petak, 29. avgusta, doći će do privremenih obustava saobraćaja na više lokacija zbog izvođenja radova. U Laćarku , u četvrtak, 28. avgusta, biće zatvorena ulica Niska od raskrsnice sa Fruškogorskom do raskrsnice sa Partizanskom, u periodu od 7 do 15 časova, zbog radova na izgradnji kanalizacione mreže. Istovremeno, zbog radova na završnom sloju kolovoza, biće zatvoren deo državnog puta Sremska Mitrovica – Jarak, na potezu između vatrogasnog doma u Sremskoj Mitrovici i skretanja za Šašince. Obustava će trajati u četvrtak i petak, 28. i 29. avgusta, u vremenu od 7 do 20 časova. U tom periodu saobraćaj će biti preusmeren sa državnog puta IIB 316 na pravac Šašinci – Voganj.