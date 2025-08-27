Poginuo muškarac kod Sremske Mitrovice

preuzeta fotografija

Kako nezvanično saznaje Sremska televizija, jutros između 5 i 6 časova na putu koji povezuje Sasinci i Jarak dogodila se teška saobraćajna nesreća sa smrtnim ishodom. Prema prvim informacijama, muškarac je vozio traktor i u jednom trenutku pokušao da skrene ka njivi. Tada ga je sustiglo kombi vozilo i udarilo u traktor, pri čemu je vozač ispao na kolovoz. U tom momentu, iz pravca Sremske Mitrovice nailazilo je putničko vozilo koje je pregazilo nesrećnog čoveka, usled čega je preminuo na licu mesta. Ekipa hitne pomoći izašla je na teren, ali uprkos brzoj intervenciji, život nesrećnog muškarca nije mogao biti sačuvan.