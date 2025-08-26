Zadržavanja za putnička vozila na graničnim prelazima

Poslednja nedelja avgusta donosi pojačan intenzitet saobraćaja na graničnim prelazima, budući da se veliki broj građana vraća sa godišnjih odmora.

Na graničnim prelazima višesatna su zadržavanja za putnička vozila. Teretna vozila na graničnim prelazima Batrotrovci i Sremska Rača čekaju dva sata, dok na prelazu Šid-Tovarnik zadržavanje traje oko sat vremena , dok na ostalim graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja. Auto-moto savez Srbije apeluje na vozače da budu strpljivi, poštuju saobraćajne propise i budu posebno oprezni zbog visokih temperatura koje dodatno otežavaju putovanje.