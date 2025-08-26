Rezultati fudbalskih utakmica

Proteklog vikenda odigrane su fudbalske utakmice u nižim ligama na teritoriji Srema i Vojvodine. Postignuti su sledeći rezultati:
SRPSKA LIGA GRUPA VOJVODINA, 2. KOLO (17 ČASOVA):
SLOGA ČONOPLJA – GFK SLOVEN RUMA (1-1)
OFK VRBAS – MLADOST BAČKI JARAK (0-2)
INĐIJA – VETERNIK (0-0)
JEDINSTVO STARA PAZOVA – OFK KIKINDA (2-1)
SLOBODA DONJI TOVARNIK – OFK BAČKA BAČKA PALANKA (1-1)
NAFTAGAS ELEMIR – DINAMO 1945 PANČEVO (3-0)
OMLADINAC NOVI BANOVCI – ŽELEZNIČAR INĐIJA (1-2)
MLADOST OMOLJICA – HAJDUK DIVOŠ (0-1)
VOJVOĐANSKA LIGA GRUPA JUG, 2. KOLO (17 ČASOVA):
RADNIČKI 1910 ŠID – SREM SREMSKI MIHALJEVCI (0-4)
INDEX NOVI SAD – HAJDUK BEŠKA (2-1)
BORAC ŠAJKAŠ – TSK TEMERIN (2-1)
LSK LAĆARAK – ŠUMAR OGAR (1-3)
PODUNAVAC BELEGIŠ – FRUŠKOGORSKI PARTIZAN BUKOVAC (0-1)
DONJI SREM 2015 PEĆINCI – JEDINSTVO RUMENKA (5-0)
SLOGA TEMERIN – DUNAV STARI BANOVCI (2-0)
JADRAN GOLUBINCI – RADNIČKI NOVA PAZOVA (0-3)
SREMSKA LIGA, 2. KOLO (17 ČASOVA):
PARTIZAN VITOJEVCI – POLET NOVI KARLOVCI (0-2)
1. MAJ RUMA – SREMAC VOJKA (2-0)
NAPREDAK POPINCI – SLOGA VOGANJ (0-1)
KAMENI AŠANJA – PODRINJE MAČVANSKA MITROVICA (2-1)
OFK ZEKA BULJUBAŠA RAVNJE – JEDINSTVO RUMA (0-0)
LJUKOVO – BORAC 1925 MARTINCI (0-0)
BUDUĆNOST SALAŠ NOĆAJSKI – HAJDUK VIŠNJIĆEVO (0-1)
HAJDUK 1932 ŠIMANOVCI – ČSK ČORTANOVCI (0-1)
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ISTOK, 1. KOLO (17 ČASOVA):
POLET NIKINCI – JEDINSTVO PLATIČEVO (2-1)
FRUŠKOGORAC KRČEDIN – MLADOST BUĐANOVCI (2-0)
PLANINAC RIVICA – HRTKOVCI (3-1)
CAR UROŠ JAZAK – SREMSKI VITEZOVI RADNIČKI IRIG (3-3)
GRANIČAR OBREŽ – KRUŠEDOL (2-0)
SREMAC DOBRINCI – KUPINOVO (4-3)
SLOGA MARADIK – OFK BRESTAČ (2-0)
MEĐUOPŠTINSKA LIGA SREM GRUPA ZAPAD, 1. KOLO (17 ČASOVA):
TRGOVAČKI SREMSKA MITROVICA – GRANIČAR ADAŠEVCI (2-1)
OFK BIKIĆ BIKIĆ DO – SLOGA 1919 ERDEVIK (2-1)
GRANIČAR KUZMIN – GRANIČAR JAMENA (0-1)
OFK BOSUT – FRUŠKA GORA RUMA (0-6)
FRUŠKOGORAC MANĐELOS – JEDINSTVO MOROVIĆ (2-0)
NAPREDAK 2021 ŠULJAM – OBILIĆ 1993 KUKUJEVCI (0-3)
NAPREDAK VAŠICA – BORAC RADENKOVIĆ (4-1)