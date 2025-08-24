Protestno okupljanje u Mitrovici

Snimak drona u 19,50 sati

Večeras se u Sremskoj Mitrovici održao protest na koji su pozvali studente. Na društvenim mrežama je bilo najavljeno da će na skupu govore držati studentkinja iz Sremske Mitrovice, kandidati koji su pobedili na izborima za članove Saveta Mesne zajednice “Matije Huđi”, majka Stefana Hrke Dijana Hrka, Milomir Jaćimović, Ratko Ristić I drugi. Poruka sa skupa je bila hoćemo izbore. Organizovana je I zajednička izložba protestnih fotografija. Među prisutnima bili su šetači iz Inđije, Pazove, Pećinaca, motociklisti, poljoprivrednici… Procene koje su vršene tokom večeri pokazivale su da je u 19, 20 sati bilo oko 1100 ljudi, u 19,50 sati oko 1 600. Na osnovu toga može se zaključiti da je bio loš odziv na protest u Mitrovici.

Snimak napravljen dronom oko 19,50 sati. Procena je, da je prisutno oko 1 600 ljudi.