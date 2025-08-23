Skupovi građana Srema protiv blokada (Foto/Video)

Građani koji su protiv blokada od 18,30 sati okupljanju se u 75 gradova i opština širom Srbije. Motiv je isti, kao i u sredu kada su se prvi put okupili protiv nasilja, mržnje i blokada.

Veliki broj građana Srema je na ulicama kako bi poručili da žele da žive normalno bez blokada.

U Šidu se građani sastaju na trgu, nedaleko od Muzičke škole odakle će, kako saznajemo krenuti u šetnju centrom grada. Šiđani šalju poruku da je dosta blokada, da žele slobodnu i jaku Srbiju.

U Sremskoj Mitrovici skup se održava na trgu Vojvođanskih brigada. Građani pristižu i u izjavama za našu televiziju kažu da su protiv blokada jer ometaju svakodnevno funkcionisanje, da žele normalan život, da se slobodno kreću i rade.

U Inđiji građani protiv blokada su u pešačkoj zoni u centru grada. Na skupu se mogu videti zastave Srbije, kao i transparenti protiv blokada.

Veliki broj građana okupio se i na šetalištu u Pećincima. Oni su pokazali neslaganje sa višemesčnim blokada. Žele mir i normalizaciju stanja u državi.

Ovi skupovi su prijavljeni kao javna okupljanja i obezbeđuje ih policija.