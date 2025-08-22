Sastanak Sistema 48

U Inđiji je, posle kraće letnje pauze, održan sastanak Sistema 48. Više javnih preduzeća I ustanova podneli su svoje dvonedeljne izveštaje. Među vestima koje su privukle pažnju, a koja je saopštena iz Doma zdravlja je da od ponedeljka na području inđijske opštine počinju skrining pregledi debelog creva.

Uspešno je realizovano besplatno letovanje za 49 mališana iz socijalno ugroženih I hraniteljskih porodica. Oni su proteklih 10 dana proveli na moru u Baošićima, o trošku lokalne samouprave koja im je obezbedila I dzeparac u visini od po 10 hiljada dinara, rekla je Željka Avramović Godić, direktor Centra za socijalni rad u Inđiji.

Na sastanku je bilo reči i o aktivnostima JP “Inđija put”. Između ostalog najavljeni su radovi u Slankamenu u ulici Branka Radičevića gde je planirano asfaltiranje, kao I radovi na trotoaru prema školi u ulici Vuka Karadžića. Na ovonedeljnom sastanku Sistema 48 izveštaje su jos podneli I predstavnici preduzeća “Vodovod” I “In gas”.

Izveštaj pogledajte u Novostima u 16, 19 i 22 sata.