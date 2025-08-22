Najveći udeo u trgovanju zauzeo stočni ječam, činio 36 odsto nedeljnog prometa

Slaba je bila potražnja za kukuruzom. Prve količine operativne robe novog roda očekuju se za 10-15 dana, te je na tržištu očekivano smanjeno interesovanje kupaca za kukuruzom starog roda, ističu iz Produktne berze

Na robno-berzanskom tržištu, u odnosu na prethodnu nedelju, beleži se veći obim trgovanja. Ukupan promet preko Produktne berze iznosio je 5.495 tona robe, finansijske vrednosti 206.177.600 dinara.

Tokom cele nedelje aktivnost na tržištu kukuruza bila je izražena na strani ponude, dok je interesovanje kupaca za ovom žitaricom bilo slabo. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom rasponu od 26,30 do 27,50 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 27,09 din/kg bez PDV-a (29,80 din/kg sa PDV-om). Prema statističkim podacima, cena kukuruza viša je za 2,12% u odnosu na sedam dana ranije. Ukoliko vremenske prilike dozvole, prve količine operativne robe novog roda očekuju se za 10-15 dana, te je na tržištu očekivano smanjeno interesovanje kupaca za kukuruzom starog roda.

Tržište pšenice karakterisala je povećana tražnja. Interesovanje izvoznika i mlinara bilo je usmereno na pšenicu sa 11-12 % proteina. Pored razlike u paritetima na strani ponude i tražnje, dodatni problem predstavljao je rok za preuzimanje robe. Dok su kupci u najvećoj meri tražili lager do 30 dana, ponuđači za zahtevali brzo preuzimanje robe, što je uticalo na manji obim trgovanja. Pšenicom se, u zavisnosti od parametara kvaliteta, trgovalo po ceni od 20,20 do 21,20 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 20,59 din/kg bez PDV-a (22,65 din/kg sa PDV-om), pokazujući stabilan cenovni nivo (-0,03%).

Ponuda sojinog zrna kretala se u cenovnom opsegu od 52,50 do 54,00 din/kg bez PDV-a, uz obračun kvaliteta. Usled izuzetno slabe tražnje za sojinim zrnom, do trgovanja ovom uljaricom nije došlo.

Tržište stočnog ječma bilo je mirno, sem na kraju radne nedelje kada je došlo do povećanja tražnje. Stočnim ječmom trgovalo se u cenovnom opsegu od 20,20 do 20,50 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 20,47 din/kg bez PDV-a (22,52 din/kg sa PDV-om), pokazujući rast cene od 0,67% u odnosu na poslednji upoređujući podatak.

Kada je reč o uljanoj repici, veće aktivnosti berzanskih učesnika nije bilo ni na strani ponude ni na strani tražnje. Ovom ratarskom kulturom trgovalo se po ceni od 50,97 din/kg (435 eur/t) bez PDV-a, na paritetu FCA, dok je cena na paritetu CPT kupac iznosila 52,14 din/kg (445 eur/t) bez PDV-a.

Najviše volatilnosti bilo je primetno kod suncokreta. Berzanski ugovori zaključeni su u cenovnom intervalu od 51,20 do 52,73 din/kg (437-450 eur/t) bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 52,17 din/kg bez PDV-a (57,38 din/kg sa PDVom), za 3,47 % više u odnosu na prethodnu sedmicu. Cenu su u najvećoj meri određivali sadržaj vlage/primesa i dostupnost robe za promptnu isporuku.

