Linije koje su oduzete Lasti dodeljene su Auto Kodeksu

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture obavestilo je Opštinu Pećinci da su autobuske linije na teritoriji pećinačke opštine, koje su nakon inspekcijskog nadzora oduzete autoprevozniku Lasta, privremeno dodeljene autoprevozniku Auto Kodeks d.o.o. Beograd-Zemun. Rešenjem Ministarstva se Auto Kodeksu dozvoljava da privremeno, a najkasnije do 1. oktobra 2026. godine, obavlja međumesni prevoz na teritoriji pećinačke opštine, prema redu vožnje koji je važio pre brisanja Lastinih linija iz registra overenih redova vožnje u međumesnom prevozu. O datumu početka saobraćanja autobuskih linija preduzeća Auto Kodeks na teritoriji pećinačke opštine, građani će biti blagovremeno obavešteni putem zvaničnog sajta Opštine Pećinci i putem sredstava javnog informisanja.

Podsećamo, Lasti su autobuske linije na teritoriji pećinačke opštine oduzete nakon što je Opština Pećinci obavestila Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture da je ovo autoprevozničko preduzeće prestalo da obavlja prevoz na registrovanim linijama i nakon što je inspekcijskim nadzorom od strane Ministarstva utvrđeno da su se stekli uslovi za brisanje Lastinih linija iz registrovanog reda vožnje.