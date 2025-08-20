Zbog AKS eutanazirano blizu 200 svinja u Radenkoviću

Afrička kuga svinja otkrivena je u dva gazdinstva na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, potvrđeno je u resornoj Gradskoj upravi. Oba slučaja su otkrivena u Radenkoviću, selu u Severnoj Mačvi koje je nalazi na desetak kilometara od žarišta ove zaraze koje se nalazi u susednoj opštini Bogatić, gde je u prethodnom periodu eutanazirano više stotina svinja. Kako je dalje rečeno, nadležne službe koje su uključene u suzbijanje zaraznih bolesti sprovode sve mere u skladu sa zakonom, a nadležne veterinarske inspekcije kontinuirano su prisutne na terenu. Poseban značaj ima dosledno sprovođenje biosigurnosnih mera od strane samih vlasnika životinja, jer odgovorno postupanje na gazdinstvima predstavlja prvu liniju odbrane od unošenja i širenja zaraznih bolesti.

Vlasnici životinja koje su uginule, odnosno koje su ubijene usled zaražavanja, imaju pravo na nadoknadu štete ukoliko su poštovali mere propisane Zakonom o veterinarstvu, a sredstva se isplaćuju redovno u kontinuitetu i po prioritetu, podsećaju iz Ministarstva. Afrička kuga svinja kod domaćih svinja trenutno je aktivna u četri okruga i sedam lokalnih samouprava, i to u Loznici, Bogatiću, Šapcu, Odžacima, Apatinu, Sremskoj Mitrovici i Baču. Bolest je potvrđena i kod 118 divljih svinja na teritoriji devet upravnih okruga.