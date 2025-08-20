U Kupinovu pripreme za “Kiflicijadu”

preuzeta fotografija

U organizaciji Udruženja žena „Majka Angelina“ u Kupinovu će biti održana “Kiflicijada”. Organizatori očekuju tridesetak udruženja žena iz cele Srbije, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Hrvatske koja će na svojim štandovima predstaviti najbolje slane i slatke kiflice, ali i druge đakonije pripremljene po receptima naših majki i baka, kao i tradicionalne ručne radove iz svojih krajeva.

Program počinje u subotu, 23. avgusta, u Lovačkom domu u Kupinovu sa početkom u 16 sati. Manifestacija se organizuje pod pokroviteljstvom Opštine Pećinci.