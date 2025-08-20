Okupljanja građana u Sremu

Sremska Mitrovica

Građani se okupljanju protiv blokada I nasilja u 44 lokalne samouprave u Vojvodini, kao u šest gradova u centralnoj Srbiji.

U toku su i mirna okupljanja građana u Sremu. Blizu 1 500 građna večeras je u centru Šida, u Karađorđevoj ulici na prostoru kod gradske pijace. Oni nose srpske zastave, puštaju muziku i poručuju da hoce normalan život bez nasilja. U Sremskoj Mitrovici se okupilo oko tri hiljade građana na centralnom trgu. Oni nose transparente “Građani protiv blokada”, “Hoću da se krećem”, “Ne damo Srbiju”. Više stotina građana koji su protiv blokada večeras su se mirno okupili i u pešačkoj zoni u Inđiji.

Okupljanja su mirna I dostojanstvena I na njima građani samo traže normalan život, bez mržnje, bez nasilja, bez maltretiranja, poručeno je sa skupova u Sremu.

Šid

Inđija

Sremska Mitrovica