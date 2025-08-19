Vanredno povećanje minimalca

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će minimalna zarada od 1. oktobra biti povećana sa 457 na 500 evra. Dodao je da je to dogovoreno na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

“Već od 1. oktobra ove godine, dakle za manje od mesec i po dana, idemo sa vanrednim povećanjem minimalne zarade od 9,4 odsto. To smo dogovorili na socijalno-ekonomskom savetu…. Sa 457 evra, što je minimalna zarada sada u Srbiji, od 1. oktobra idemo na 500 evra, kao što smo i obećali. Juče smo krenuli sa pregovorima koji se odnose na redovno povećanje od 1. januara naredne godine”, rekao je Mali.

Ukazao je da je predlog Vlade Srbije da se drži dinamika daljeg povećanja minimalne zarade i da je predlog vlade da povećanje od 2026. godine bude 10,1 odsto, kako bi minimalna zarada dostigla 550 evra.