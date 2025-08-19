Izgradnja kanalizacione mreže po planu

preuzeta fotografija

Radovi na izgradnji kanalizacione mreže u dužini od 15 kilometara u najvećem inđijskom naselju odlično napreduju. Deo ulice ” Kralja Petra” se privodi kraju te će meštani u narednom periodu imati mogućnost priključenja na gradsku mrežu, podsećamo svi radovi kako u ovoj ulici tako i u ostalim ulicama u Beški se

sprovode preko projekta Ministarstva građevinarstva,saobraćaja i infrastrukture pod nazivom ” Čista Srbija” i ima ogroman značaj za očuvanje životne sredine u Opštini Inđija. Pored ulice ” Kralja Petra” radovi se izvode i u još dve ulice “Mlinska” i ” Cara Lazara”, a iz lokalne samouprave su najavili da je još ulica

obuhvaćeno projektom. Od početka godine u Inđiji odrađeno je 9 kilometara kanalizacione mreže,nakon čega su radovi nastavljeni i u Beški. Za ovaj projekat na teritoriji Inđije, koji sprovodi Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,izdvojeno je 306 miliona 111 hiljada dinara.