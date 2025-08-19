E- bolovanje uskoro u svim domovima zdravlja

Sistem e-bolovanja trebalo bi da bude uspostavljen u svim zdravstvenim ustanovama do kraja septembra, a do kraja godine za sve poslodavce, izjavio je danas Nikola Radoman iz Ministarstva zdravlja i istakao da će lekarima biti olakšan posao jer se više neće baviti administracijom, a da pacijenti neće morati lično da dostavljaju doznake poslodavcu.

Radoman je objasnio da kada pacijent dođe na pregled kod izabranog lekara i otvori bolovanje, sistem daje preporuku o dužini trajanja bolovanja u skladu sa pravilnikom o bolovanju, a pacijentu se u elektronskoj formi šalje potvrda o privremenoj sprečenosti za rad i preporučeni termin za kontrolu.

U okviru pilot-projekta sistem e-bolovanje se sprovodi u četiri doma zdravlja u Beogradu – Vračar, Voždovac, Zemun i Obrenovac, a do sada je elektronskim putem otvoreno između 6.000 i 7.000 bolovanja.

Građani više nisu morali lično da nose doznake poslodavcu, a na isti način su i zaključivana bolovanja.