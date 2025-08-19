BULATOVIĆ: ŠTA JE CILJ OPOZICIJE, BLOKADERA I ONIH ZA KOGA SVI ONI RADE?

Foto: Printscreen/Jutjub/Dnevnik

Cilj blokadera, opozicije i onih za koje ta ista opozicija i blokaderi rade je da se sruši Aleksandar Vučić, da dovedu onog ko će potpisati nezavisnost Kosova i Metohije, koće uvesti sankcije Rusiji i ko će se odreći Republike Srpske ali i razvoja Srbije i svih interesa za Srbiju, navodi narodni poslanik Dejan Bulatović.

Cilj uklanjanja Aleksandra Vučića sa političke scene u Srbiji, ali i sa medjunarodne scene, je zapravo put uništenja Srbije i našeg naroda.

Željni prolivanja krvi po ulicama širom Srbije, što je vekovni san mrzitelja Srbije kao i inspiracija fašista poput ustaša ali i onih koji žele rat na našem Kosovu i Metohiji i Republici Srpskoj…

Neće proći ovaj zlokobni projekat mračnih sila, pobediće naš narod, pobediće Srbija. Naš narod je domaćinski i duboko mu je usadjen patriotski gen, nema izdaje i nema predaje!

Živela Srbija – Živeo predsednik Srbije Aleksandar Vučić

pink.rs