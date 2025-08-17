RHMZ izdao upozorenje za Srem

preuzeta fotografija

Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje za područje Beograda, Bačke, kao i Sremskog, Mačvanskog i Kolubarskog okruga na intenzivne pljuskove sa grmljavinom i gradom za danas. RHMZ ukazuje da će se jako razvijena konvektivna oblačnost na području južnog Srema u narednih sat do dva premestiti ka Mačvanskom i Kolubarskom okrugu.

