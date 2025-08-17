Bulatović: Podiglo se sve što mrzi Srbiju protiv predsednika Srbije

Dejan Bulatović, narodni poslanik sa liste „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“, objavio je autorski tekst koji prenosimo u celosti.

Čudo se desilo, pa se probudio i Borko Stefanović, da i on prozbori koju izdajničku, a da mu je to dozvolila Marinika Tepić koja ima primat na sve što je protv Srbije i Aleksandra Vučića.

Čovek koji je pokazao koliko voli Srbiju i naš narod na Kosovu i Metohiji, baš u onom vremenu kada se donosila konačna odluka o sudbini našeg naroda u tom delu Srbije.

Seća ga se naš narod na barikadama na administrativnoj liniji Kosova i Metohije, kako se izdajnički poneo i koliko nas je to kasnije koštalo kao narod i državu.

Borko Stefanović je sramota ljudska, najgori primer političara, koga se stidi svaki ispravan srbin. Pa on nije uspeo ni svoje ime da sačuva, nego je zbog potrebe usko stranačkih interesa u izbornoj kampanji i ime da promeni.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je ponos Srbije, brana svakom kriminalu, svakom ustaštvu i fašizmu, stub i vizija razvijene ekonomski snažne Srbije ali i temelj i garant demokratske Srbije.

Živela Srbija, Živeo predsednik Srbije Aleksandar Vučić!

