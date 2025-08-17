Blizu godinu dana primene Odluke o roditelju – negovatelju

Grad Sremska Mitrovica jedini je u Srbiji koji je uveo status „roditelj–negovatelj“. Ova odluka doneta je prošle godine, a trenutno na teritoriji grada ovaj status ima ukupno 17 roditelj Građani Mitrovice u velikoj meri podržavaju ovakav vid pomoći, ističući da je reč o humanom i značajnom potezu koji bi trebalo da bude primer i drugim gradovima.

Iz gradskog budžeta svakog meseca izdvaja se 1.700.000 dinara za finansiranje statusa roditelja-negovatelja. Ovo pravo može ostvariti roditelj deteta sa posebnim potrebama ukoliko su i roditelj i dete državljani Republike Srbije, imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, a nadležna komisija, na osnovu nezaposlenosti roditelja i zdravstvenog stanja deteta, utvrdi da postoje uslovi za njegovo priznavanje.

Pored mesečne naknade u visini minimalne zarade u Srbiji, roditelji koji steknu ovaj status ostvaruju i pravo na obezbeđeno penziono osiguranje, rekla je Anita Obradović, načelnica Uprave za socijalnu zaštitu i zdravstvo.

Svi koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava roditelja-negovatelja mogu se prijaviti na šalteru 6 našeg uslužnog centra. Postoji komisija koja utvrđuje da li se ispunjavaju propisani uslovi, a presudno je mišljenje lekara, jer se uvek uzima u obzir zdravstveno stanje deteta, posebno ukoliko ono ograničava njegovo uključivanje u zajednicu.