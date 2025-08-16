Nekad i sad – Mitrovačko porodilište

Završne radove u porodilištu Opšte bolnice obišao je gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović, zajedno sa direktorom Opšte bolnice Vojislavom Mirnićem, direktorom Doma zdravlja Adilom Elhagom i direktorom Zavoda za javno zdravlje Petrom Samardžićem.

U okviru projekta uređena je nova individualna soba za porodilje, dok su dve postojeće sobe rekonstruisane, kao i jedna kolektivna. Pored toga, obnovljena su zajednička i individualna kupatila, kao i hodnici porodilišta.

Grad Sremska Mitrovica finansirao je radove sa 1.800.000 dinara u prvoj fazi. U drugoj fazi obezbeđena je dodatna oprema , krevetići za bebe, klima-uređaj i televizori, u vrednosti od 456.000 dinara.