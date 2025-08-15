Suncokret najtraženiji na Produktnoj berzi: sve količine rasprodate

preuzeta fotografija

I dok je najveća ponuda bila na tržištu pšenice, ponuda zaliha starog roda kukuruza bila je veća od tražnje. Tržište soje i ječma je mirovalo – trgovanje je gotovo izostalo.

Početak žetve suncokreta i prva trgovanja novim rodom obeležila su novu nedelju. Osim ove aktivnosti, tržište je bilo mirno, čak i više nego prethodne nedelje.

Preko Produktne berze prometovano je 1.675 t robe finansijske vrednosti 55.778.250 dinara. I u ovoj sedmici, najveći udeo u trgovanju zauzima kukuruz, čak 73 % od ukupnog prometa. Nova žetva kukuruza se približava. Ponuda zaliha starog roda je veća od potražnje. Uprkos navedenim činjenicama, cena kukuruza i ove nedelje je u porastu za 3,49 %.

Berzanski ugovori zaključeni su u rasponu 25,80 do 27,50 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 26,52 din/kg bez PDV-a (29,17 din/kg sa PDV-om). Cenovni spred i razlika među paritetima ponude i tražnje otežavali su veći broj trgovanja. Interesovanje kupaca bilo je usmereno na paritet južnog Banata i Bačke.

Najinteresantnije na tržištu suncokreta

Na tržištu pšenice bila je najveća ponuda. Nuđena je roba kvaliteta 11-14 % proteina. Kupci, mlinovi i trgovci, tražili su manje količine, ali su najviše bili usmereni na hlebno zrno s proteinom 11,5-12 %. Interesovanje za isti kvalitet pokazali su i izvoznici na paritetu CPT luka. Sredinom nedelje zaključen je jedan ugovor po ceni 20,60 din/kg bez PDV-a, što ujedno predstavlja i ponder cenu (22,66 sa PDV-om). Pred kraj nedelje bilo je potražnje i za pšenicom za stočnu ishranu, ali je ponuda takve robe izostala, ili je nuđena po višoj ceni.

Najinteresantnije je bilo na tržištu suncokreta. Većina učesnika sa tržišta tražila je informaciju više vezano za početak žetve, prinose, kvalitet, cenu novog roda. Prvo trgovanje na SPOT tržištu zaključeno je na 50 din/kg bez PDV-a, dok su sledeća bila po 50,50 din/kg bez PDV-a. Ponder cena iznosila je 50,42 din/kg bez PDV-a (55,48 din/kg sa PDV-om). Sve količine ponuđene po ovim cenama našle su kupca.

Ponuda ječma bila je na svim paritetima po ceni od 20,50 din/kg bez PDV-a. Početkom i krajem nedelje mali broj trgovaca bio je spreman za trgovinu po nižoj ceni. Zaključenih ugovora nije bilo. I tokom ove nedelje bilo je najmirnije na tržištu soje. Nažalost, izostaju i ponude i tražnja, ili se pominju manje količine.

Produktna berza od 11.-15.8.

(Redakcija)