Radovi na auto – putu

preuzeta fotografija

U toku su radovi na delu auto-puta od Batrovaca do Dobanovaca. Radi se na popravci zaštitne ograde u oba smera tokom svetlog dela dana, navode iz “Puteva Srbije”. U zoni radova, u zavisnosti od toga da li se radi sa spoljne strane ili uz srednji pojas, za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna ili preticajna traka u

dužini do 200 metara. Saobraćaj će se odvijati voznom ili voznom i preticajnom trakom. Radovi, koji će trajati da 21 avgusta, biće obezbeđeni adekvatnom saobraćajnom signalizacijom i opremom.