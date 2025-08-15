Afrička kuga svinja u Radenkoviću

Afričla kuga svinja potvrđena je i na području Grada Sremska Mitrovica, rekao je za Sremsku tv Radoslav Panić, načelnik u Gradskoj upravi za poljoprivredu. U jednom gazdinstvu u Radenkovicu zbog pojave ove zaraze eutanazirano je 20 svinja. Nakon eutanazije sprovedena je dezinfekcija i zabranjen je promet svinjama u tom selu i u radijusu od 3 kilometra oko njega. U ostalim sremskomitrovackim selima promet je dozvoljen samo uz negativan test na AKS. Sumnja se da je uzrok pojave zaraze u Radenkovicu blizina žarišta AKS koje se nalazi na 10-ak kilometara u susednoj opstini Bogatic, kao i činjenica da su uprkos svim upozorenjima svinje kod kojih je otkrivena bolest bila na otvorenom. Nadležni iz Gradske uprave za poljoprivredu u Sremskoj Mitrovici apeluju na stočare da zbog ozbiljnosti situacije primenjuju preporucene biosigurnosne mere i da svinje drže u ograđenom prostor