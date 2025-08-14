U Sremu i večeras protesti

preuzeta fotografija sa društvenih merža

Građani koji protestuju okupili su se u Sremu na više lokacija. Okupljanja su počela oko 20 sati. Prema našim saznanjima, oko 20,30 sati bilo je verbalnih obračuna ispred prostorija SNS-a u Šidu. U Sremskoj Mitrovici posle okupljanja na Trgu Ćire Milekica građani su se uputili prema prostorijama Srpske napredne stranke u tom gradu. Ispred tih prostorija su se od ranije nalazili članovi i simpatizeri SNS -a. Između ove dve grupe okupljenih su pripadnici policije. Građani večeras protestuju u Inđiji, oni su okupili na Trgu slobode odakle su, javlja naš novinar krenuli u šetnju. Na poziv studenata, kako se na društvenim mrežama predstavljaju građani protestuju večeras i na centralnom trgu u Rumi.

Inđija