Protesti i okupljanja građana u Sremu

preuzeta fotografija sa drustvenih mreza

Na više lokacija u Sremu u sredu uveče bili su protesti i okupljanja građana, uglavnom ispred prostorija Srpske napredne stranke.

Oko 19 sati u Šidu je počelo okupljanje građana ispred prostorija SNS-a. Do 20 sati prema podacima kojima raspolažemo okupilo se oko 800 ljudi koji su došli da pruže podršku predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću. Prethodno, tokom dana na društvenim mrežama su se pojavili pozivi za okupljanje u parku, preko puta stranačkih prostorija u znak protesta. Oko 19,50 njih je bilo oko 20-ak. Na trenutke situacija je bila napeta, zbog dobacivanja. Onda je usledio verbalni okršaj narodnog poslanika Dejana Bulatovića i okupljnih s druge strane, u parku.

Članovi i simpatizeri SNS –a u Sremskoj Mitrovic su se takođe sinoć okupili ispred stranačkih prostorija u ulici Svetog Dimitrija s namerom da brane stranku, ako zatreba. S druge strane na poziv studenata,kako se na društvenim mrežama predstavljaju okupili su se građani. Bilo je dobacivanja, vređenja ….Prisustvo policije je bilo vidljivo. U Rumi je protest organizovan kod Prekšajnog suda, policija nije dozvolila da dođe do fizičkog kontakta između dve grupe okupljenih. U Staroj Pazovi na poziv studenata okupili su se građani s namerom da pokažu nezadovoljstvo ispred zgrade Opštine.

Protestna okupljanja su bila reakcija na dešavanja, od prethodne večeri u Bačkoj Palanci i Vrbasu. Okupljanja, nemiri na ulicama i nasilje ne mogu da rešavaju probleme niti da prevazilaze razlike u mišljenjima, to je moguće samo dijalogom i poštovanjem zakona, navodi se u današnjem saopštenju Vlade Srbije.

Opširnije u Novostima Sremske tv.