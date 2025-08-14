Počeo je Gospojinski post

Počeo je Gospojinski post i traje dve sedmice, sve do 28. avgusta, a po rigidnosti dolazi odmah posle Vaskršnjeg posta zbog čega je važno da vernici ispoštuju određena pravila. Predstavlja praznik koji je poznat kao dan majki i dece i tada bi posebno žene treblo da se pričeste. Ovaj post smatra se jednim od najtežih jer se najveći broj dana može jesti samo hrana na vodi. Tako da se tokom ove dve sedmice jede hrana pripremljena samo na vodi, vikendom su dozvoljeni ulje i vino.

Na Preobraženje može se jesti i riba. Završava se 28. avgusta po novom kalendaru, na Veliku Gospojinu, ali ako ovaj praznik padne u sredu ili petak, ne mrsi se ni tog dana, već se jede riba, vino i ulje. Međutim, ove godine to nije slučaj jer Velika Gospojina pada u četvrtak