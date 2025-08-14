Najavljena isključenja vode

preuzeta fotografija

Javno komunalno preduzeće “Vodovod i kanalizacija” u Pećincima najavilo je planirana isključenja vode na teritoriji pećinačke opštine za petak, 15. avgust.

U noći između četvrtka i petka, u periodu od ponoći do 4.00 časa ujutro, u Šimanovcima će doći do restrikcijskog isključenja vode, kako bi se nadoknadio suficit u rezervoarima i sprečilo pregorevanje pumpi na vodozahvatu, što bi dovelo do mnogo dužih prekida u vodosnabdevanju.

U periodu od 10.00 do 12.00 časova, zbog radova na otklanjanju havarije na vodovodnoj mreži, u Šimanovcima će doći do prekida u vodosnabdevanju u celom naselju, osim u delu industrijske zone oko fabrike Boš.

U periodu od 8.00 do 11.00 časova, vodosnabdevanje će biti prekinuto u Ogaru, zbog radova na otklanjanju havarije na vodovodnoj mreži.

JKP VIK se zahvaljuje potrošačima na razumevanju i strpljenju, stoji na sajtu Opštine Pećinci.